Тольяттинская спортсменка стала пятикратной победительницей первенства России по фехтованию
В Арзамасе прошло первенство России по фехтованию. В нем участвовали спортсмены из различных регионов страны, в том числе и из Самарской области. Так, победу в турнире одержала тольяттинка Мария Зинюхина.
- Зашла в зал и почувствовала, что буду первой. Была спокойна, потому что уже решила, что выиграю. Мой тренер, Анжела Волкова, ничего не требовала от меня. Она просто хотела, чтобы я показала, как круто умею фехтовать, - поделилась спортсменка.
Как сообщает министерство спорта Самарской области, Мария Зинюхина завоевала золотую медаль в турнире по сабле. В прежние годы она уже выигрывала первенство страны. Теперь же она стала пятикратной победительницей турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU