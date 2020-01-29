2020-01-29T12:25:54+03:00
Спорт

Тольяттинская спортсменка стала пятикратной победительницей первенства России по фехтованию

Мария Зинюхина выиграла золотую медаль в турнире по сабле
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Арзамасе прошло первенство России по фехтованию. В нем участвовали спортсмены из различных регионов страны, в том числе и из Самарской области. Так, победу в турнире одержала тольяттинка Мария Зинюхина.

- Зашла в зал и почувствовала, что буду первой. Была спокойна, потому что уже решила, что выиграю. Мой тренер, Анжела Волкова, ничего не требовала от меня. Она просто хотела, чтобы я показала, как круто умею фехтовать, - поделилась спортсменка.

Как сообщает министерство спорта Самарской области, Мария Зинюхина завоевала золотую медаль в турнире по сабле. В прежние годы она уже выигрывала первенство страны. Теперь же она стала пятикратной победительницей турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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