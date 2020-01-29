2020-01-29T12:32:59+03:00
Происшествия

В Самарской области неизвестный избил 16-летнюю девушку, возвращавшуюся домой

Сейчас родные пострадавшей ищут женщину в розовой куртке, которая спасла подростка
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия проводится проверкаПо факту происшествия проводится проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 25 января в страшное нападение на подростка было совершено в городе Октябрьск. 16-летняя девушка примерно в 20-15 шла с остановки домой и на улице Ленина на нее напал неизвестный мужчина.

- Он начал ее бить кулаками по лицу, потому душил. Ребенок находится в больнице с черепно-мозговой травмой, под наблюдением врачей, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" мама пострадавшей Наталья.

Последствия могли бы быть хуже, если бы не очевидцы. Спасла потерпевшую прохожая в розовой куртке, напугавшая злодея.

Наталья отмечает, что они обратились в полицию. Там сейчас проводится проверка.

Из описаний избитой следует, что нападавший был невысокого роста, одет в черную куртку с капюшоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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