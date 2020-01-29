2020-01-29T13:03:48+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Ауди» отправил в больницу 88-летнюю пенсионерку

Автомобилист не пропустил женщину, когда она шла по «зебре»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пенсионерка получила перелом плеча из-за невнимательного водителяПенсионерка получила перелом плеча из-за невнимательного водителяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем во вторник, 28 января, на улице Победы. Там водитель «Ауди» наехал на 88-летнюю женщину.

- 47-летний автомобилист двигался со стороны улицы Земеца в направлении улицы Елизарова. В районе дома № 170 на улице Победы он не пропустил пенсионерку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила перелом правого плеча. Ее госпитализировали в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, на момент происшествия водитель был трезв. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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