В Самаре водитель «Ауди» отправил в больницу 88-летнюю пенсионерку

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:03:48+03:00

Автомобилист не пропустил женщину, когда она шла по «зебре»

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем во вторник, 28 января, на улице Победы. Там водитель «Ауди» наехал на 88-летнюю женщину.

- 47-летний автомобилист двигался со стороны улицы Земеца в направлении улицы Елизарова. В районе дома № 170 на улице Победы он не пропустил пенсионерку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила перелом правого плеча. Ее госпитализировали в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, на момент происшествия водитель был трезв. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU