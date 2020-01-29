В Самаре безработный продавец пиротехники пытался подкупить полицейского фейерверком

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:03:02+03:00

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В Самаре 31-летний продавец салютов и хлопушек стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в даче взятки полицейскому. Соблазнял стража порядка самарец своими товарами.

- По версии следствия, мужчина, находясь в одном их торговых павильонов на улице Партизанской, предложил сотруднику полиции пиротехническую продукцию на общую сумму 21,9 тысяч рублей. За это он хотел, чтобы полицейский не проводил в отношении него проверку по факту продажи небезопасных фейерверков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Самарца, который официально нигде не работает, задержали 18 декабря прошлого года сразу после того, как полицейский отказался брать взятку. В СУ СК по Самарской области по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU