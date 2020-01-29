2020-01-29T14:11:25+03:00
Общество

Самарцы смогут увидеть нашумевшую мелодраму «Маленькие женщины» раньше, чем картина выйдет в прокат

В Мягком кинотеатре в ТРК «Гудок» пройдет предпоказ фильма
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Посмотреть фильм одним из первых можно в Мягком кинотеатре.Посмотреть фильм одним из первых можно в Мягком кинотеатре.
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В Самаре в Мягком кинотеатре, который находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, пройдет предпоказ мелодрамы «Маленькие женщины». Он запланирован на 29 января. В прокат картина выйдет 30 января.

- Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни, - говорится в аннотации к картине.

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер.

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер.

Посмотреть фильм одним из первых можно в Мягком кинотеатре. Билеты и расписание есть на сайте.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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