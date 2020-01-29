Самарская область получит миллиард на оцифровку дорог и транспорта

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:10:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарская область получит более миллиарда рублей на создание единой цифровой схемы транспортной сети региона. Об этом рассказал министр транспорта региона Иван Пивкин на заседании областного парламента 29 января.

- Мы создадим комплексную схему транспортной сети Самарской области, - поделился масштабными планами министр. – Включим в нее все маршруты общественного транспорта, все автомобильные дороги с их характеристиками, протяженностью, датами ремонта, железные дороги и электрички, все камеры системы фотовидеофиксации. В интеллектуальную систему войдут и платформы по безналичной оплате проезда.

На создание такой интеллектуальной системы Самарской области выделят деньги из федеральной казны. Ни много ни мало - 1,1 млрд рублей на три года! Каждый год в региональный бюджет будет поступать по 380 миллионов на оцифровку дорог и маршрутов. Как заявил Иван Пивкин, на 2020 год деньги уже получены. Сейчас областное министерство транспорта готовит техзадание для конкурса, торги по поиску подрядчика обещают объявить в начале февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU