2020-01-29T14:35:40+03:00
Общество

Задолжали почти 600 млн рублей: в Самаре назвали самых крупных неплательщиков за тепло среди УК

В рейтинг должников попали четыре управляющие компании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Управляющие компании тоже "грешат" долгами за теплоУправляющие компании тоже "грешат" долгами за теплоФото: Архив "КП"
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Теплоэнергетики назвали крупнейших должников среди управляющих компаний Самары, чей общий долг за тепло уже достиг почти 600 млн рублей. В число неплательщиков попали ООО «Жилуниверсал», МП «Универсалбыт», МП «Жилсервис» и ООО «УК Ассоциация».

- По состоянию на 1 января 2020 года «Жилуниверсал» задолжал за тепло 490 млн рублей, МП «Универсалбыт» - 48 млн рублей, МП «Жилсервис» - 36 млн рублей, а ООО «УК Ассоциация» - 19,6 млн рублей, - рассказали в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают теплоэнергетики, в качестве мер воздействия на УК-должников они обращаются в суд, инициируют банкротство, привлекают к субсидиарной ответственности, либо переводят жителей на прямые расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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