2020-01-29T16:11:59+03:00
Общество

Ждут запчасть из Шереметьево: в Самаре по техническим причинам на 7 часов задержали вылет самолета в Москву

На рейс были зарегистрированы почти 80 пассажиров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все пассажиров самолета уже перераспределили на другие рейсыВсе пассажиров самолета уже перераспределили на другие рейсыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В аэропорту Курумоч задерживается рейс SU-1603 Самара - Москва. Самолет должен был вылететь в столицу в среду, 29 января, в 10:50, но так до сих пор этого не сделал.

- Вылет самолета задерживается из-за технических причин: отсутствует стекатель статического разряда на правом полукрыле ближнего к центроплану. Из аэропорта Шереметьево уже направили необходимую запчасть для самолета суперджет RRJ-95B, - сообщила "Комсомольской правде - Самара" помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

На рейс были зарегистрированы 78 пассажиров, в том числе 12-летний ребенок и младенец. Часть пассажиров перерегистрировали на другие рейсы. Сейчас в самарском аэропорту находятся 15 человек. Их тоже распределили на другие рейсы. Когда поломка будет устранена, самолет отправится в Москву без пассажиров. Вылет запланирован на 18:00. Задержка составит 7 часов 10 минут. Как отмечают в транспортной прокуратуре, пассажирам рейса предоставляли питание и воду, а также комнаты матери. Никаких жалоб от они не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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