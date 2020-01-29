В Самаре в доме на Победе накрыли подпольный игорный клуб

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:05:54+03:00

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В Самаре прокуроры вместе с полицейскими и бойцами ОМОН Росгвардии наведались с проверкой в Кировский район. Там в доме № 149 на улице Победы они нашли подпольный игровой клуб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В помещении салона были найдены 11 компьютеров с программами для игр. Работал он по следующей схеме: посетитель передавал деньги администратору и начинал играть. В случае выигрыша он мог забрать деньги, - рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе проверки, которая прошла 28 января, правоохранители застали трех посетителей, администратора и охранника. Сейчас по данному факту стражи порядка проводят проверку, а также выясняют, кто организовал подпольный клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU