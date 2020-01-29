Встретились два гиганта: на трассе М-5 две фуры столкнулись лоб в лоб
Полиция работает на месте лобового столкновения двух большегрузов на 1129 км трассы М-5 в Сергиевском районе.
- Авария произошло ориентировочно в 19.00, один из водителей погиб до приезда сотрудников "Скорой помощи", - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
На месте продолжают работать медики и силовики, в ГИБДД просит быть особенно осторожными на дорогах: на скользкой и заснеженной трассе тормозной путь может возрастать в разы.
Плюс власти просят не оставлять автомобили в тех местах, где они могут помешать другим водителям, в том числе работе снегоуборочной техники.
На месте продолжают работать сотрудники полицииФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU