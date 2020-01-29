2020-01-29T20:19:42+03:00
Происшествия

Встретились два гиганта: на трассе М-5 две фуры столкнулись лоб в лоб

В Сергиевском районе аварии погиб один человек, на месте работает полиция
Александра БУДАЕВА
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Один из водителей погиб на месте, состояние другого пока не известноОдин из водителей погиб на месте, состояние другого пока не известноФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полиция работает на месте лобового столкновения двух большегрузов на 1129 км трассы М-5 в Сергиевском районе.

- Авария произошло ориентировочно в 19.00, один из водителей погиб до приезда сотрудников "Скорой помощи", - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

На месте продолжают работать медики и силовики, в ГИБДД просит быть особенно осторожными на дорогах: на скользкой и заснеженной трассе тормозной путь может возрастать в разы.

Плюс власти просят не оставлять автомобили в тех местах, где они могут помешать другим водителям, в том числе работе снегоуборочной техники.

На месте продолжают работать сотрудники полиции Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте продолжают работать сотрудники полицииФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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