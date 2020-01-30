В Самарской области водитель ВАЗ-2115 влетел в дерево и вместе с 17-летним пассажиром загремел в больницу

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:25:19+03:00

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Вечером в среду, 29 января, в селе Новодевичье Шигонского района произошло серьезное ДТП. Примерно в 22:45 на улице Советской автомобиль ВАЗ-2115 влетел в дерево.

- За рулем легковушки находился 23-летний молодой человек. По предварительной версии, он, двигаясь в снегопад со стороны улицы Горького в направлении улицы Куйбышева, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на левую обочину и врезался в дерево, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В аварии пострадали два человека: водитель легковушки и его 17-летний пассажир. Первого госпитализировали в травматологическое отделение, а второго - в реанимацию. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU