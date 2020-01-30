В Самарской области водитель ВАЗ-2115 влетел в дерево и вместе с 17-летним пассажиром загремел в больницу
Вечером в среду, 29 января, в селе Новодевичье Шигонского района произошло серьезное ДТП. Примерно в 22:45 на улице Советской автомобиль ВАЗ-2115 влетел в дерево.
- За рулем легковушки находился 23-летний молодой человек. По предварительной версии, он, двигаясь в снегопад со стороны улицы Горького в направлении улицы Куйбышева, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на левую обочину и врезался в дерево, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.
В аварии пострадали два человека: водитель легковушки и его 17-летний пассажир. Первого госпитализировали в травматологическое отделение, а второго - в реанимацию. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU