Решил дрифтануть? В центре Самары трамвай развернуло поперек рельсов

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:49:39+03:00

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Вечером в среду, 29 января, в центре Самары произошло двойное ДТП. Сначала на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской сошел с рельсов трамвай № 20к, а потом там же столкнулись две легковушки. По предварительным данным, не разъехались «Лада Приора» и Lada XRAY. Об этом в группе ДТП 163 Самара сообщили очевидцы.

Рядом с "приболевшим" вагоном не разъехались две легковушки / Фото: Сергей ЭркаевФото: vk.com

- Тот случай, когда решил дрифтануть, а потом вспомнил, что ты водитель трамвая... Вагон слетел с рельсов и встал поперек дороги. Колеса у него буквально вывернуло наружу, - поделились свидетели происшествия.

По словам очевидцев, вскоре после случившегося на место прибыла аварийна бригада ТТУ. По предварительным данным, в результате схода трамвая с рельсов никто не пострадал. Что касается столкновения двух легковушек, то там информации о пострадавших тоже нет. Подробности произошедшего сейчас устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/757687" frameborder="0"></iframe> В центре Самары трамвай развернуло поперек рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU