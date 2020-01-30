Решил дрифтануть? В центре Самары трамвай развернуло поперек рельсов
Вечером в среду, 29 января, в центре Самары произошло двойное ДТП. Сначала на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской сошел с рельсов трамвай № 20к, а потом там же столкнулись две легковушки. По предварительным данным, не разъехались «Лада Приора» и Lada XRAY. Об этом в группе ДТП 163 Самара сообщили очевидцы.
Рядом с "приболевшим" вагоном не разъехались две легковушки / Фото: Сергей ЭркаевФото: vk.com
- Тот случай, когда решил дрифтануть, а потом вспомнил, что ты водитель трамвая... Вагон слетел с рельсов и встал поперек дороги. Колеса у него буквально вывернуло наружу, - поделились свидетели происшествия.
По словам очевидцев, вскоре после случившегося на место прибыла аварийна бригада ТТУ. По предварительным данным, в результате схода трамвая с рельсов никто не пострадал. Что касается столкновения двух легковушек, то там информации о пострадавших тоже нет. Подробности произошедшего сейчас устанавливаются.
В центре Самары трамвай развернуло поперек рельсов.
ИСТОЧНИК KP.RU