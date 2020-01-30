2020-01-30T08:49:39+03:00
Происшествия

Решил дрифтануть? В центре Самары трамвай развернуло поперек рельсов

А пытавшиеся объехать вагон двое автомобилистов повстречались почти лоб в лоб [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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С рельсов слетел трамвай № 20кС рельсов слетел трамвай № 20кФото: Скриншот с видео
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Вечером в среду, 29 января, в центре Самары произошло двойное ДТП. Сначала на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской сошел с рельсов трамвай № 20к, а потом там же столкнулись две легковушки. По предварительным данным, не разъехались «Лада Приора» и Lada XRAY. Об этом в группе ДТП 163 Самара сообщили очевидцы.

Рядом с "приболевшим" вагоном не разъехались две легковушки / Фото: Сергей Эркаев Фото: vk.com

Рядом с "приболевшим" вагоном не разъехались две легковушки / Фото: Сергей ЭркаевФото: vk.com

- Тот случай, когда решил дрифтануть, а потом вспомнил, что ты водитель трамвая... Вагон слетел с рельсов и встал поперек дороги. Колеса у него буквально вывернуло наружу, - поделились свидетели происшествия.

По словам очевидцев, вскоре после случившегося на место прибыла аварийна бригада ТТУ. По предварительным данным, в результате схода трамвая с рельсов никто не пострадал. Что касается столкновения двух легковушек, то там информации о пострадавших тоже нет. Подробности произошедшего сейчас устанавливаются.

В центре Самары трамвай развернуло поперек рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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