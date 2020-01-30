2020-01-30T09:42:45+03:00
Общество

Не лихачьте за рулем: сотрудники ГИБДД призвали самарцев быть осторожнее в снегопад

По прогнозам синоптиков, мокрый снег будет идти в регионе до конца недели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательнее на дорогахАвтомобилистов и пешеходов призывают быть внимательнее на дорогахФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Мокрый снег не покинет Самарскую область до конца этой недели. В связи с этим на дорогах возможны снежные заносы, переметы и гололед. Поскольку при такой погоде учащаются ДТП, то ГУ МЧС по Самарской области и УГИБДД ГУ МВД по Самарской области призывают водителей и пешеходов быть аккуратнее и внимательнее.

- Водителям следует выбирать безопасную скорость и воздержаться от опасных маневров, в особенности от выезда на встречную полосу. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности, - обратились к автомобилистам сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Пешеходов тоже призывают быть осторожнее на улице в непогоду: переходить дорогу только по пешеходным переходам и только на зеленый сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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