Отлетели на несколько метров: в Самаре на Дыбенко водитель на "Приоре" сбил мужчину с собакой

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:59:53+03:00

Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и угодил под машину Фото: Скриншот с видео

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Вечером в среду, 29 января, на улице Дыбенко в Самаре произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пешеход. Примерно в 19:40 возле дома № 98 под колеса автомобиля "Лада Приора" угодил мужчина с собакой. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов.

- Водитель "Приоры" резко затормозил, но избежать столкновения не смог. От удара мужчина с собакой отлетели на несколько метров. Мужчину увезли на скорой, а собака убежала, - поделились очевидцы в группе "ДТП 163 Самара".

Как сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области, за рулем легковушки находился 29-летний молодой человек. Он наехал на пешехода - мужчину 1965 года рождения, двигаясь со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Советской Армии. По данным полицейских, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. Его с травмами госпитализировали в больницу.

В соцсетях сообщалось, что водитель "Приоры" уехал, не сообщив о случившемся в полицию, однако в облГлавке эту информацию не подтвердили. ДТП оформили по всем правилам. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку. В региональном ГУ МВД призывают участников движения соблюдать ПДД, в частности, пешеходам советуют переходить дорогу только по "зебре", на зеленый сигнал светофора и не забывать смотреть по сторонам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/757739" frameborder="0"></iframe> В Самаре на Дыбенко "Приора" сбила пешехода с собакой 29.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU