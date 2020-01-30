Фурам въезд запрещен: в районе строительства путепровода в Тольятти хотят ограничить движение большегрузов

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:34:52+03:00

Вот только куда деваться грузовикам на время запрета, пока не понятно

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В Тольятти в этом году планируют соединить два уже построенных участка путепровода, который должен разгрузить пробки на въезде в город со стороны Жигулевска.

Напомним, путепровод на федеральной трассе М-5 строят уже несколько лет, сроки его сдачи уже пару раз отодвигали. По завершении он должен перенаправить транзитный транспорт из Тольятти.

Как рассказал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, на днях компания, которая ведет работы (ФКУ "Поволжуправтодор") просила разрешения ограничить движение большегрузов в дневное время на этом участке дороги для проведения последнего этапа работ.

Вот только куда деваться фурам? Как объехать этот участок дороги? Где остановиться на время запрета?

По словам Некрасова, "Поволжуправтодор" должен предоставить схему строительства и свои предложения по местам возможного размещения большегрузов, после этого будет решаться вопрос по ограничению движения.

Возможно, фурам запретят ездить по этой дороге лишь по пятницам и воскресеньям летом, когда дачники ездят за город и образуются гигантские пробки. О принятом решении сотрудники ГИБДД обещают рассказать позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU