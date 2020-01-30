В минтрансе рассказали, почему Северо-Восточная магистраль в Самаре постоянно стоит в пробках

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:32:41+03:00

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Самарцы нашли еще одну проблемную дорогу в городе. На этот раз нарекания вызвала Северо-Восточная магистраль, где, по словам горожан, и утром, и вечером скапливаются пробки.

- Очень бы хотелось решить вопрос с пробкой от "Ладьи" до Ново-Садовой по Северо-Восточной магистрали. Здесь транспорт стоит вверх от Волги и утром, и днем, и вечером. Видимо, перенастроить светофор очень трудно, - написал в твиттере один из самарцев.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов заявил, что решением вопроса с заторами на Северо-Восточной магистрали ведомство уже занимается. Он рассказал, из-за чего образуются там пробки, и что минтранс будет делать с ними.

- Движение на этом участке затруднено не только по Северо-Восточной магистрали, но и по улице Ново-Садовой. Малая зона накопления и три светофора подряд. В текущем году будут представлены предложения и технические решения по развязыванию "узких" мест в городе, - отметил Андрей Спиридонов.

По словам чиновника, проблему с заторами будут решать в рамках реализации проекта по развитию интеллектуальных транспортных систем. Специалисты рассмотрят всю дорожную сеть Самары и придумают, как избавиться от пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU