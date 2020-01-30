Житель Отрадного хотел помочь двоим призывникам "откосить" от армии и попал под статью

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:53:05+03:00

Призывникам мужчина так и не смог помочь Фото: Архив "КП"

Мужчина предложил отчисленным студентам передать от них деньги в военкомат

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В Отрадном местный житель, который хотел двоим отчисленным студентам "откосить" от армии, стал фигурантом уголовного дела. Мужчину уличили в попытке передать взятку сотруднику военкомата.

- По версии следствия, мужчина договорился с двумя отчисленными студентами о передаче взяток по 100 тысяч рублей от каждого сотруднику военного комиссариата Отрадного и Кинель-Черкасского района. Деньги предназначались за помощь в освобождении от призыва на военную службу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Посредника задержали в ноябре 2019 года при получении денег от одного из призывников. Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU