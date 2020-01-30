"Крылья Советов" готовы подписать контракт с чемпионом Африки

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:46:29+03:00

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Бывший защитник французского "Лиона" и "Ренна" Мехди Зеффан прибыл в расположение "Крыльев Советов". Пресс-служба самарцев подтвердила, что игрок прошел медосмотр в клубе.

– Показатели отличные! Теперь футболист готов демонстрировать все, на что он способен, – говорится в сообщении представителей самарского клуба. Предполагается, что игрок сборной Алжира, в составе которой он стал победителем Кубка Африки, подпишет контракт с волжанами до конца 2021 года. С лета 2019-го Зеффан находится в статусе свободного агента.

Этот футболист может стать первым, кого "Крылья Советов" приобретут этой зимой. Ранее команду покинул ее лучший бомбардир Александр Соболев. Форвард будет выступать за "Спартак" на правах аренды с правом выкупа. Эта новость уже вызвала обсуждения среди фанатов. Сейчас "Крылья" отправились на второй сбор за эту зиму. В команде обещают подобрать нападающих, вместо ушедшего Соболева.

UPD: Контракт подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU