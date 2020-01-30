И шиитаки вырастим! Самару накормят грибами собственного производства

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:48:01+03:00

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В Кинельском районе Самарской области собираются выращивать грибы. Пока что это будут вешенки, но в дальнейшем на НПО Биогрин планируют освоить и технологию выращивания шиитаке, и тигровые вешенки. На открытие производства приехал министр сельского хозяйства региона Николай Абашин. Он отметил, что ниша по сбыту грибов в области свободна и современный грибоводческий комплекс сможет ее занять.

Как объяснили на предприятии вешенка растет от 9 до 14 мм в сутки. Созревание урожая требует 37 дней от момент замеса субстрата. Первый урожай здесь хотят получить уже через 10 дней. Работают на предприятии около 50 человек, увеличить штат планируют до 130 работников.

Интересно, что производить здесь будут не только грибы, но и субстрат (питательную среду для грибов) и мицелии (грибницы). На них, по мнению чиновников, покупатели тоже найдутся, в том числе их можно поставлять и на экспорт. А отработанный субстрат можно использовать в качестве биотоплива.

В Самарской области выращивают грибы. В условиях абсолютной стерильности в субстрат, состоящий из шелухи подсолнечника, соломы и перьевой муки, через два дня после перемешивания и термической обработки, исключающей появление бактерий, подсевается грибной мицелий. https://t.co/9KZEj0Ne8A

ИСТОЧНИК KP.RU