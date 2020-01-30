Первый раз с наградами: Самарский "киборг" взял серебро Кубка России по парасноуборду

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:23:43+03:00

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Самарский пара-сноубордист Сергей Новиков, недавно удививший горожан заездами на борде с протезом, завоевал два серебра на Кубке России. Мужчина начал тренироваться только в середине декабря. Ногу он потерял еще в 1988 году, из-за онкологии, но сегодня благодаря современному протезу не испытывает неудобств. В декабре на него вышел член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев, он инструктор по сноуборду. И мечтой Дмитрия было создать сборную Самара по парасноуборду.

Сейчас Сергея называют самарским киборгом. У мужчины удивительное чувство равновесия и уже на первых соревнованиях он доказал, что у него большое спортивное будущее. Сергей Новиков выступил на Кубке России и выиграл две медали. Отправилась сюда команда пока за счет личных ресурсов и при поддержке друзей и коллег. Кстати, именно коллеги Дмитрия Волобоева первыми поздравили Сергея.

- Радость со слезами на глазах. Они сделали это, они смогли! Самара первый опыт на Кубке России по парасноуборду, первые соревнования и сразу 2 серебра., - написала представительница самарского ОНФ Катерина Гудзима.

Сейчас Дмитрий Волобоев и его подопечные спортсмены рассчитывают на поддержку министерства спорта Самарской области. Именно это поможет им и в дальнейшем завоевывать медали в копилку региона. А главная мечта Сергея - выступить на паралимпиаде.

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ИСТОЧНИК KP.RU