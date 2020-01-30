2020-01-30T20:39:34+03:00
Спорт

В "Крылья Советов" взяли воспитанника французского "Лиона" Мехди Зеффана

Алжирский футболист играет за национальную сборную
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Зеффану новая форма пока нравитсяЗеффану новая форма пока нравитсяФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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"Крылья Советов" объявили имя первого новичка в 2020 году. Майку голубого цвета примерил защитник сборной Алжира Мехди Зеффан. Ранее сообщалось, что он прибыл в расположение клуба и прошел медосмотр. Теперь в клубе рассказали, что контракт с игроком подписан на два года. Спортсмен будет выступать под номером 18.

Зеффан - воспитанник французского клуба "Лион", за него он играл с 2012 до 2015 года, после этого перешел в "Ренн". В составе сборной Алжира завоевал Кубок африканских наций.

Руководство клуба надеется, что футболист поможет клубу остаться в РПЛ.

- Мехди Зеффан - качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной, У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе Лиги 1 - "Лионе", важно, что он является игроком своей национальной сборной, - рассказал генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков.

Фанаты судя по всему больше всего порадовались, что в команду берут молодых игроков.

Напомним, что накануне 29 января стало известно, что команду покинул ее лучший бомбардир Александр Соболев. Форвард будет выступать за "Спартак" на правах аренды с правом выкупа. Фанатов ждут и другие обновления, так, в руководстве отмечали, что ищут нападающи на место Соболева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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