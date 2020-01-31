2020-01-31T09:04:53+03:00
Спорт

В Самаре установили первую в регионе площадку для спортивного туризма

Она появилась в УСЦ «Чайка»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первыми площадку опробовали участники чемпионата региона и первенства Самары по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Фото: минспорт Самарской области.Первыми площадку опробовали участники чемпионата региона и первенства Самары по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Фото: минспорт Самарской области.
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В Самаре установили первую в регионе площадку для занятий спортивным туризмом. Она появилась в учебно-спортивном центре «Чайка» в поселке Управленческий, сообщает министерство спорта Самарской области.

- Площадка позволяет проводить тренировки и официальные соревнования по данному виду спорта. Появление такой площадки позволит Самаре в начале марта принять первенство России по спортивному туризму, - говорится в сообщении в официальном твиттере министерства.

Спортивный объект построили на деньги из регионального бюджета. Первыми площадку опробовали участники чемпионата региона и первенства Самары по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

- Для спортивного туризма региона - это важнейшее событие, - считает глава федерации спортивного туризма Самарской области. - Очень благодарен минспорту региона и лично директору «Чайки» Елене Лазаревой, которая в кратчайшие сроки сделала все необходимое. Наши спортсмены очень довольны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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