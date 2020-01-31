В Самаре пройдет предпоказ фильма по комиксам DC «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн»
В Самаре в кинотеатре «ZoomCinema» пройдет предпоказ фильма по комиксам вселенной DC «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн». Запланирован он на 5 февраля на 19:30, а в прокат картина выйдет 6 февраля.
- Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису, - говорится в аннотации к картине.
Одним из первых кино-комикс можно посмотреть в кинотеатре «ZoomCinema», который находится в ТРК «Эль Рио» по адресу: Московское шоссе, 205.
На предпоказ можно выиграть билеты в официальном паблике кинотеатра Вконтакте.
На правах информационного партнерства.
ИСТОЧНИК KP.RU