В Самару к началу лета обещают привезти новые вагоны метро
Полностью обновить парк метрополитена собираются до 2023 года
В этом году обещают обновить четыре вагона.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самару к 1 июня 2020 года планируют привезти новые вагоны метро. Пока точных дат нет, но прибыть они должны в апреле. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал руководитель МП «Самарский метрополитен» Сергей Шанин. По его словам, в городе собираются полностью обновить парк метрополитена. Сделать это планируют до 2023 года.
В этом году в Самару привезут четыре современных вагона метро. Они будут оснащены вертикальными и горизонтальными поручнями, камерами видеонаблюдения, системами тушения пожаров и местами для людей с ограниченными возможностями.
ИСТОЧНИК KP.RU