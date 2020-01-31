В Самару к началу лета обещают привезти новые вагоны метро

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:08:38+03:00

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В Самару к 1 июня 2020 года планируют привезти новые вагоны метро. Пока точных дат нет, но прибыть они должны в апреле. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал руководитель МП «Самарский метрополитен» Сергей Шанин. По его словам, в городе собираются полностью обновить парк метрополитена. Сделать это планируют до 2023 года.

В этом году в Самару привезут четыре современных вагона метро. Они будут оснащены вертикальными и горизонтальными поручнями, камерами видеонаблюдения, системами тушения пожаров и местами для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU