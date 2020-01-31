2020-01-31T10:22:31+03:00
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К нам едут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Брянска: Стала известна афиша V Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны»

С 24 по 30 апреля в самарском театре драмы покажут свои лучшие постановки творческие коллективы из разных городов России. Билеты в продаже
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Самарский драмтеатр покажет на фестивале "Волжские театральные сезоны" спектакль "Вот так и живем" по произведениям Василия Шукшина. Фото: архив Самарского академического театра драмы им. М.ГорькогоСамарский драмтеатр покажет на фестивале "Волжские театральные сезоны" спектакль "Вот так и живем" по произведениям Василия Шукшина. Фото: архив Самарского академического театра драмы им. М.Горького
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24 апреля 2020 года в Самаре стартует V Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Он собирает творческие коллективы из разных городов России раз в два года. На фестиваль привозят постановки, рассчитанные на взрослую и детскую аудиторию. Не уезжая из родного города, самарцы смогут познакомиться с театральными коллективами из Москвы, Северной столицы и других культурных центров России. Вниманию публики представят драматические, музыкальные, кукольные постановки.

Стала известна афиша показа драматических постановок коллективов из российских городов: Спектакли «Кабала Святош» Московского драмтеатра «Сфера», «Барабанщица» Центрального академического театра Российской Армии, «Прощание в июне» Иркутского драмтеатра, «Верная жена» Санкт-Петербургского театра на Фонтанке, «Кириллин день» Брянского театра драмы можно будет увидеть на сцене Самарского академического театра драмы с 24 по 30 апреля.

Билеты уже в продаже!

Афиша спектаклей фестиваля "Волжские театральные сезоны" 2020. Фото: архив Самарского академического театра драмы им. М.Горького

Афиша спектаклей фестиваля "Волжские театральные сезоны" 2020. Фото: архив Самарского академического театра драмы им. М.Горького

ИСТОЧНИК KP.RU

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