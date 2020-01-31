В Самаре планируют запустить автобусы от Красной Глинки до «Самара Арены»

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:58:13+03:00

Это сделают, чтобы жители Красноглинского района смогли по пересадочному билету сесть около «Самара Арены» на другой автобус или трамвай. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре продолжают обсуждать, как сделать стадион «Самара Арена» транспортно-пересадочным пунктом. По словам руководителя департамента транспорта города Сергея Маркина, на арену будут заезжать несколько маршрутов автобусов, в том числе автобус №56, который циркулирует между Железнодорожным вокзалом и Приволжским микрорайоном.

Кроме того, до стадиона могут запустить новый маршрут, который будет ходить от Красной Глинки. Это сделают, чтобы жители Красноглинского района смогли по пересадочному билету сесть около «Самара Арены» на другой автобус или трамвай и доехать до места работы или учебы. Однако пока нет ясности, когда запустят этот автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU