В Самаре возле многоэтажного дома найден труп 13-летней девочки, очевидцы сделали фото

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:31:21+03:00

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В Самаре следователи разбираются в обстоятельствах гибели подростка. Труп 13-летней Оксаны накануне местные жители обнаружили возле многоэтажного дома на улице Балаковской.

- У нее были травмы, характерные для падения с высоты. По предварительным сведениям, она упала с одного из верхних этажей, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды -Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Следователи проводят проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело. Одна из основных версий - самоубийство.

Причины такого поступка активно обсуждают в социальных сетях. Некоторые пользователи утверждают, что девочка решилась на такой шаг из-за несчастной любви. Другие среди причин называют травлю со стороны других учеников из ее школы. В то же время отмечается, что у Оксаны была полная и нормальная семья.

ИСТОЧНИК KP.RU