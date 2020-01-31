2020-01-31T11:56:59+03:00
Спорт

Изменился маршрут гонки «Волга Квест» 2020

Старт и финиш многодневного марафона на собачьих упряжках пройдет в селе Ширяево
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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"Волга Квест" в 2020 году стартует 8 февраля и финиширует 14 февраля в селе Ширяево."Волга Квест" в 2020 году стартует 8 февраля и финиширует 14 февраля в селе Ширяево.Фото: Алексей ФОКИН
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Многодневная международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» пройдет в 2020 году с 8 по 14 февраля. В этом году спортивное состязание станет этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам Qrill Pet Arctic World Series, остальные его этапы проходят в США и Норвегии.

Традиционно «Волга Квест» начинался в Тольятти, и первый этап пути пролегал по Жигулевскому морю. Но в 2020-м году в программу гонки внесли изменения. Она стартует и финиширует в селе Ширяево. Из маршрута исключили ледовую часть, пролегающую по Жигулевскому морю и руслу Волги.

По сообщению МЧС, из-за аномально теплой зимы толщина льда в ряде точек не достигает и 5 см, есть неустойчивые участки и промоины, и прокладывать маршрут по руслу водоемов опасно.

- Принято решение об изменении маршрута, касающееся, прежде всего, линейной части гонки. Обе ее части, и линейная, и этапная, пройдут на Самарской Луке. Подобный вариант маршрута уже был опробован организаторами в 2016 году, - сообщает Пресс-служба «Волга Квест». - В данный момент продолжается прокат трассы снегоходной техникой, ведется поиск возможностей для увеличения дистанции, так как сухопутная ее часть изначально уступала части ледовой. От снегоходной группы пришло сообщение, что снега в Нацпарке достаточно для прокладки качественной трассы.

Читайте подробнее о гонке "Волга Квест" 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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