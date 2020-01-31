Жителей Самарской области предупреждают о сильном снеге

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:02:26+03:00

В области будет идти сильный снег, из-за которого видимость будет составлять 500-1000 метров. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

И просят быть аккуратными на дорогах

Изменить размер текста: A A

В Самарской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. Об этом в пятницу, 31 января, ГУ МЧС России по региону оповестило жителей с помощью СМС-сообщений. В области будет идти сильный снег, из-за которого видимость будет составлять 500-1000 метров.

В МЧС призывают жителей быть внимательными и осторожными. На дорогах соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

По данным приволжского УГМС, сегодня, 31 января, в Самарской области облачно, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также туман. Температура воздуха – в районе -3… +2.

В субботу, 1 февраля, синоптики обещают небольшие осадки. Ночью 0… -5, днем -3… +2.

ИСТОЧНИК KP.RU