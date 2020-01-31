В Чапаевске в снегопад столкнулись «Шкода» и «Лексус»

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:14:05+03:00

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В Чапаевске из-за снегопада на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» столкнулись две иномарки. В районе 9:30 на дороге не разъехались «Шкода» и «Лексус». Пострадала 41-летняя женщина, которая была за рулем японской иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Шкода», двигался по дороге «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» со стороны Самары в направлении Саратова. В условиях снегопада водитель при обгоне (маневр на этом участке разрешен) не убедился в его безопасности, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Лексус», - говорится в сообщении.

От госпитализации пострадавшая отказалась. На месте работали сотрудники ДПС. Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU