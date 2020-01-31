2020-01-31T12:14:05+03:00
Происшествия

В Чапаевске в снегопад столкнулись «Шкода» и «Лексус»

Пострадала автоледи, которая была за рулем японской иномарки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
От госпитализации пострадавшая отказалась.От госпитализации пострадавшая отказалась.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Чапаевске из-за снегопада на трассе «СамараПугачевЭнгельсВолгоград» столкнулись две иномарки. В районе 9:30 на дороге не разъехались «Шкода» и «Лексус». Пострадала 41-летняя женщина, которая была за рулем японской иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Шкода», двигался по дороге «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» со стороны Самары в направлении Саратова. В условиях снегопада водитель при обгоне (маневр на этом участке разрешен) не убедился в его безопасности, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Лексус», - говорится в сообщении.

От госпитализации пострадавшая отказалась. На месте работали сотрудники ДПС. Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в торговом центре «Гудок» открылся новый МФЦ
В Новокуйбышевске "четырнадцатая" протаранила ВАЗ-21099, есть пострадавшие
В Самару привезли две зарядные станции для электробуса
Все время на посту: в Самаре отмечает 50-летний юбилей спецрота ДПС
Февраль в Самарской области начнется с плюсовой температуры и мокрого снега
«Буду скучать»: Александр Соболев попрощался с Самарой
«Ёлочка, живи!»: малыши из Тольятти показали, как сберечь лес
В Самаре директор фирмы скрыл от налоговой 20 млн рублей
В самарском метро уже в этом году должны появиться автоматы по продаже жетонов
В Чапаевске в снегопад столкнулись «Шкода» и «Лексус»
Жителей Самарской области предупреждают о сильном снеге
Изменился маршрут гонки «Волга Квест» 2020
МТС создала бесплатное приложение «МТС 120/80» для заботы о сердце
В двух больницах в Сызрани объявили карантин
В Самаре возле многоэтажного дома найден труп 13-летней девочки, очевидцы сделали фото
В Самаре планируют запустить автобусы от Красной Глинки до «Самара Арены»
К нам едут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Брянска: Стала известна афиша V Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны»
В Самару к началу лета обещают привезти новые вагоны метро
В Самаре загорелась подсобка в пекарне
В Самаре пройдет предпоказ фильма по комиксам DC «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн»
В Самаре установили первую в регионе площадку для спортивного туризма
"Они гнали его до подъезда": в Тольятти стая собак чуть не разорвала ребенка около школы
В "Крылья Советов" взяли воспитанника французского "Лиона" Мехди Зеффана
Первый раз с наградами: Самарский "киборг" взял серебро Кубка России по парасноуборду
"Скажем "спасибо" бабушкам и дедам": волонтеры Самарской области поддержали идею вернуть льготы ветеранам
Жителю Самары грозит пять лет тюрьмы за применение насилия к сотруднику Росгвардии
И шиитаки вырастим! Самару накормят грибами собственного производства
"Крылья Советов" готовы подписать контракт с чемпионом Африки
В Тольятти займутся производством вспененных материалов