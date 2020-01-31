В самарском метро уже в этом году должны появиться автоматы по продаже жетонов

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:40:08+03:00

Сейчас для того, чтобы пополнить карту, нужно обращаться в кассу метро Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Отказ от кассиров позволит сэкономить около 13 миллионов рублей в год

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На станциях самарского метро в этом году должны появиться автоматы по продаже жетонов. Также в специальных автоматах можно будет пополнить транспортные карты всех видов. Первые такие терминалы уже закуплены. Об этом рассказал журналисту КП-Самара директор Самарского метрополитена Сергей Шамин. По его словам, стоит задача полностью перейти на безкассовое обслуживание.

- Предполагается, что благодаря этому мы сэкономим порядка 13 миллионов рублей в год, - отметил он в разговоре.

В 2019 году пассажиропоток метрополитена составил 13 миллионов человек. По словам руководителя предприятия, эта цифра снижается с каждым годом. Виновато строительство новых районов, которое обеспечивает отток населения на территории, не связанные с центром города веткой метро, а также сокращение численности работников завода, которые находятся рядом со станциями Кировская и Юнгородок.

ИСТОЧНИК KP.RU