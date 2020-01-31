В самарском метро уже в этом году должны появиться автоматы по продаже жетонов
На станциях самарского метро в этом году должны появиться автоматы по продаже жетонов. Также в специальных автоматах можно будет пополнить транспортные карты всех видов. Первые такие терминалы уже закуплены. Об этом рассказал журналисту КП-Самара директор Самарского метрополитена Сергей Шамин. По его словам, стоит задача полностью перейти на безкассовое обслуживание.
- Предполагается, что благодаря этому мы сэкономим порядка 13 миллионов рублей в год, - отметил он в разговоре.
В 2019 году пассажиропоток метрополитена составил 13 миллионов человек. По словам руководителя предприятия, эта цифра снижается с каждым годом. Виновато строительство новых районов, которое обеспечивает отток населения на территории, не связанные с центром города веткой метро, а также сокращение численности работников завода, которые находятся рядом со станциями Кировская и Юнгородок.
ИСТОЧНИК KP.RU