В Самаре директор фирмы скрыл от налоговой 20 млн рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:41:02+03:00

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В Самаре правоохранители завели уголовное дело на директора ООО «Спец-Альянс». Мужчину подозревают в сокрытии денег от налоговой, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

- В 2018 году подозреваемый, зная о долгах перед ИФНС России, направил распорядительные письма в адрес другого ООО о перечислении денег в адрес контрагентов ООО «Спец-Альянс». Так он скрыл деньги, за счет которых должно было производится принудительное взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму не менее 20 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU