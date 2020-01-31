2020-01-31T13:48:36+03:00
Общество

«Ёлочка, живи!»: малыши из Тольятти показали, как сберечь лес

Дошкольники удивили жюри экологического конкурса
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Награждение прошло наканунеНаграждение прошло накануне
Изменить размер текста:

Малыши из городских детсадов Тольятти вместе со своими родителями или педагогами сделали новогодние ёлки из подручных материалов для конкурса «Ёлочка, живи!». Так детям показали, что Новый год можно встречать, не губя при этом деревья и даже не покупая искусственную елку, а сделать главный символ праздника и украсить его самостоятельно.

В этот раз на конкурс представили более 600 работ, среди них не только елки, но и поделки в номинациях: «Новогодний Ангел», «Символ года» и «Новогодний Автомобиль». Участники как всегда творчески подошли к изготовлению своих работ, используя природные и бросовые материалы. Каждая поделка уникальна и заслуживает внимания. Как отметила Ольга Харчева, руководитель фонда, членам жюри трудно было выбрать победителей из такого огромного разнообразия выполненных работ.

Авторов лучших работ награждали в тольяттинском Культурном центре «Автоград». Конкурс и церемонию награждения организовал фонд «Новое поколение» в сотрудничестве с ГК «ЭкоВоз». Во время церемонии награждения депутат Самарской губернской думы, гендиректор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков подчеркнул практическую важность прошедшего конкурса.

- Мы рады ежегодно выступать партнерами этого конкурса. Организатор мероприятия - фонд «Новое поколение» - это не просто имя. Даже на одном примере конкурса «Ёлочка живи!» можно увидеть, как прививаются детям новые привычки, даются новые знания. Нельзя уничтожать деревья ради нескольких дней праздника. Сохранение лесов позволяет людям дышать чистым воздухом, а значит быть здоровыми. Наша компания практикует и поддерживает сохранение и восстановление лесов, и каждый человек может включиться в эту работу. Я с удовольствием приглашаю всех на наши весенние субботники и посадки леса. Вместе с детьми вы можете посадить деревце, ухаживать за ним, смотреть - как оно растет. И это лучшее закрепление уже полученных знаний, - отметил Денис Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в торговом центре «Гудок» открылся новый МФЦ
В Новокуйбышевске "четырнадцатая" протаранила ВАЗ-21099, есть пострадавшие
В Самару привезли две зарядные станции для электробуса
Все время на посту: в Самаре отмечает 50-летний юбилей спецрота ДПС
Февраль в Самарской области начнется с плюсовой температуры и мокрого снега
«Буду скучать»: Александр Соболев попрощался с Самарой
«Ёлочка, живи!»: малыши из Тольятти показали, как сберечь лес
В Самаре директор фирмы скрыл от налоговой 20 млн рублей
В самарском метро уже в этом году должны появиться автоматы по продаже жетонов
В Чапаевске в снегопад столкнулись «Шкода» и «Лексус»
Жителей Самарской области предупреждают о сильном снеге
Изменился маршрут гонки «Волга Квест» 2020
МТС создала бесплатное приложение «МТС 120/80» для заботы о сердце
В двух больницах в Сызрани объявили карантин
В Самаре возле многоэтажного дома найден труп 13-летней девочки, очевидцы сделали фото
В Самаре планируют запустить автобусы от Красной Глинки до «Самара Арены»
К нам едут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Брянска: Стала известна афиша V Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны»
В Самару к началу лета обещают привезти новые вагоны метро
В Самаре загорелась подсобка в пекарне
В Самаре пройдет предпоказ фильма по комиксам DC «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн»
В Самаре установили первую в регионе площадку для спортивного туризма
"Они гнали его до подъезда": в Тольятти стая собак чуть не разорвала ребенка около школы
В "Крылья Советов" взяли воспитанника французского "Лиона" Мехди Зеффана
Первый раз с наградами: Самарский "киборг" взял серебро Кубка России по парасноуборду
"Скажем "спасибо" бабушкам и дедам": волонтеры Самарской области поддержали идею вернуть льготы ветеранам
Жителю Самары грозит пять лет тюрьмы за применение насилия к сотруднику Росгвардии
И шиитаки вырастим! Самару накормят грибами собственного производства
"Крылья Советов" готовы подписать контракт с чемпионом Африки
В Тольятти займутся производством вспененных материалов