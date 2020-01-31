«Ёлочка, живи!»: малыши из Тольятти показали, как сберечь лес

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:48:36+03:00

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Малыши из городских детсадов Тольятти вместе со своими родителями или педагогами сделали новогодние ёлки из подручных материалов для конкурса «Ёлочка, живи!». Так детям показали, что Новый год можно встречать, не губя при этом деревья и даже не покупая искусственную елку, а сделать главный символ праздника и украсить его самостоятельно.

В этот раз на конкурс представили более 600 работ, среди них не только елки, но и поделки в номинациях: «Новогодний Ангел», «Символ года» и «Новогодний Автомобиль». Участники как всегда творчески подошли к изготовлению своих работ, используя природные и бросовые материалы. Каждая поделка уникальна и заслуживает внимания. Как отметила Ольга Харчева, руководитель фонда, членам жюри трудно было выбрать победителей из такого огромного разнообразия выполненных работ.

Авторов лучших работ награждали в тольяттинском Культурном центре «Автоград». Конкурс и церемонию награждения организовал фонд «Новое поколение» в сотрудничестве с ГК «ЭкоВоз». Во время церемонии награждения депутат Самарской губернской думы, гендиректор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков подчеркнул практическую важность прошедшего конкурса.

- Мы рады ежегодно выступать партнерами этого конкурса. Организатор мероприятия - фонд «Новое поколение» - это не просто имя. Даже на одном примере конкурса «Ёлочка живи!» можно увидеть, как прививаются детям новые привычки, даются новые знания. Нельзя уничтожать деревья ради нескольких дней праздника. Сохранение лесов позволяет людям дышать чистым воздухом, а значит быть здоровыми. Наша компания практикует и поддерживает сохранение и восстановление лесов, и каждый человек может включиться в эту работу. Я с удовольствием приглашаю всех на наши весенние субботники и посадки леса. Вместе с детьми вы можете посадить деревце, ухаживать за ним, смотреть - как оно растет. И это лучшее закрепление уже полученных знаний, - отметил Денис Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU