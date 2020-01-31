Февраль в Самарской области начнется с плюсовой температуры и мокрого снега

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:21:17+03:00

В начале февраля в регионе будет тепло и снежно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник даже может пойти дождь

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Начало февраля в Самарской области будет теплым. По прогнозам Приволжского УГМС, в субботу, 1 февраля, столбики термометров ночью будут показывать 0… -5, а днем -3… +2. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 2 февраля, облачно, местами небольшой снег и гололедица. Ночью -2… -7, днем -4… +1.

В понедельник, 3 февраля, еще потеплеет. Ночью -4… +1, днем -2… +3. Будет идти мокрый снег и дождь, местами туман, гололед. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU