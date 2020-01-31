Все время на посту: в Самаре отмечает 50-летний юбилей спецрота ДПС
Сопровождают первых лиц, задерживают преступников и раскрывают преступления - за прошлый год сотрудники спецроты ДПС, кроме прочего, нашли еще и 14 угнанных машин, плюс помогли изъять 50 с лишним грамм наркотиков.
31 января с 50-летием со дня образования подразделения сотрудников поздравлял начальник областного МВД генерал-лейтенант полиции Александр Винников.
Полностью оно называется отдельной специализированной ротой дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, первым ее командиров в 1970 годы был Станислав Маринин.
А это архивное фото первых лет работы подразделенияФото: ГУ МВД России по Самарской области
- Мы тогда работали в две смены, по всему городу. Начали строить стационарные посты, оборудовали выделенное нам помещение, построили гаражи и ангары для мотоциклов. Техника была слабенькой, но позже к нам стали поступать и машины и новые мотоциклы, - вспоминает Станислав Маринин.
Тогда во взводе было всего 40 человек, на сегодняшний день - 118, каждый день по всей области на дежурство заступает по 15 экипажей. Руководит ими подполковник полиции Вячеслав Мищенко.
ИСТОЧНИК KP.RU