В Самару привезли две зарядные станции для электробуса

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:27:06+03:00

Уже в конце зимы на самарских улицах может появиться электробус

Сам транспорт должны доставить уже в феврале - марте, чтобы протестировать в самых жестких погодных условиях

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В Самаре уже в феврале ждут электробус, который должен приехать из Белоруссии. Как рассказал директор Самарского Метрополитена Сергей Шамин журналисту КП-Самара, сейчас в областную столицу уже доставили две зарядные станции, они находятся на ответственном хранении в ТТУ.

- Была заминка с оформлением технического паспорта, ведь из другой страны поставка ожидается. Но скоро уже транспорт прибудет и мы сможем протестировать его в самых сложных погодных условиях: когда минусовые температуры переходят в плюсовые, образуется наледь, - отметил Сергей Маркин.

Также он отметил, что в Самаре уже получилили лицензию на перевозку пассажиров новым видом транспорта, обучили сотрудников. Сейчас электробус будут тестировать и по результатам пробного использования сделают вывод, подходит ли он для эксплуатации в нашем климате.

Считается, что электробус пригодится для дублирования работы трамвая в момент, когда отключается электричество или движение встает из-за аварии на путях.

ИСТОЧНИК KP.RU