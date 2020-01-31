В Самару привезли две зарядные станции для электробуса
В Самаре уже в феврале ждут электробус, который должен приехать из Белоруссии. Как рассказал директор Самарского Метрополитена Сергей Шамин журналисту КП-Самара, сейчас в областную столицу уже доставили две зарядные станции, они находятся на ответственном хранении в ТТУ.
- Была заминка с оформлением технического паспорта, ведь из другой страны поставка ожидается. Но скоро уже транспорт прибудет и мы сможем протестировать его в самых сложных погодных условиях: когда минусовые температуры переходят в плюсовые, образуется наледь, - отметил Сергей Маркин.
Также он отметил, что в Самаре уже получилили лицензию на перевозку пассажиров новым видом транспорта, обучили сотрудников. Сейчас электробус будут тестировать и по результатам пробного использования сделают вывод, подходит ли он для эксплуатации в нашем климате.
Считается, что электробус пригодится для дублирования работы трамвая в момент, когда отключается электричество или движение встает из-за аварии на путях.
ИСТОЧНИК KP.RU