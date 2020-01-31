В Новокуйбышевске "четырнадцатая" протаранила ВАЗ-21099, есть пострадавшие

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:28:08+03:00

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Вчера днем, в четверг 30 января , примерно в 15-45 в Новокуйбышевске произошло ДТП, "четырнадцатая" столкнулась с "девяносто девятой". В аварии не обошлось без пострадавших.

- 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 двигался по улице Миронова. На регулируемом перекрестке, поворачивая налево, он столкнулся с ВАЗ-21099, за рулем которого находился 18-летний молодой человек, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. С места аварии была госпитализирована 22-летняя женщина, пассажирка "четырнадцатой".

По информации инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU