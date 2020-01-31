В Самаре в торговом центре «Гудок» открылся новый МФЦ

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:45:39+03:00

В МФЦ можно будет подать заявление о постановке на учет налогоплательщика, зарегистрироваться на портале Бизнес-Навигатор, арендовать рабочее место или мини-офис, зарегистрировать товарный знак и т.д. Фото: администрация Самары.

В день там могут обслуживать до 400 клиентов

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В Самаре открылся новый многофункциональный центр. МФЦ появился в торговом центре «Гудок». В центре 14 окон. По словам руководителя государственного строительства администрации губернатора Самарской области Николая Кабытова, если все окна будут работать, то в день сотрудники МФЦ смогут обслуживать до 400 клиентов.

- Уверена, что новый офис станет очень востребованным среди жителей Самары. Здесь в комфортных условиях и шаговой доступности заявители смогут решить любые вопросы, - отметила на открытии глава Самары Елена Лапушкина.

В МФЦ можно будет подать заявление о постановке на учет налогоплательщика, зарегистрироваться на портале Бизнес-Навигатор, арендовать рабочее место или мини-офис, зарегистрировать товарный знак и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU