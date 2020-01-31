2020-01-31T17:34:26+03:00
Общество

Самарским ветеранам организуют медосмотр на дому в год празднования 75-летия Победы

По итогам комплексного обследования составят паспорт здоровья ветерана
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Медики приезжают к ветеранам домойМедики приезжают к ветеранам домой
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В Самарской области к ветеранам на дом придут врачи. Медосмотр каждого из них проведут по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в год подготовки к юбилею Великой Победы.

- Комплексные медосмотры ветеранов проводятся в губернии на протяжении уже многих лет. А после недавнего поручения губернатора об организации медицинского наблюдения ветеранов, мы усилили эту работу, — отметила заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 9 Ирина Золотовская.

Сейчас бригады, в которые входят врачи-кардиолог, невролог, уролог, офтальмолог и хирург уже сформированы и проводят первые визиты. После комплексного медосмотра для ветеранов составляют паспорт здоровья, на основании которого врачи решают, какие меры нужно предпринять конкретному человеку для увеличения продолжительности жизни.

Сами ветераны считают, что это - важный шаг и рады такому вниманию со стороны властей. А медики намерены в этом голу дойти до каждого ветерана и оказать всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Самарским ветеранам организуют медосмотр на дому в год празднования 75-летия Победы
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