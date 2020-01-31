2020-01-31T18:42:56+03:00
Общество

Дают – не бери! В Самарской области выросло число желающих решить вопрос с помощью взяток

Интересно, что тех, кто брал мзду, оказалось меньше, чем желающих ее давать
Ольга НОВИКОВА
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Число преступлений в регионе за год вырослоЧисло преступлений в регионе за год вырослоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область оказалась на 12 месте в стране по числу желающих дать взятки. Такие данные опубликовала Генеральная прокуратура Российской федерации. Как следует из опубликованной ведомством статистики, в 2019 году на даче взятки было «застукано» на 89% больше жителей региона, чем в 2018-м. Правда, не все дела против недобросовестных самарцев пока дошли до суда – в судебные инстанции поступило лишь на 32,3% больше таких дел, чем в пошлом году.

Интересно, что по статье «Получение взятки» в 2019 году в Самарской области было задержано лишь на 1,9% больше человек, чем в 2018 году. Зато количество направляемых в суд уголовных дел против мздоимцев выросло на 20%.

В целом число преступлений в регионе за год выросло на 2,8%, нераскрытых – на 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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