Вырастут тарифы и налоги: стало известно, почему жители Южного города не хотят становиться частью Самары

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:08:23+03:00

Инициативная группа в микрорайоне собирает подписи против включения в черту города

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Инициативная группа жителей микрорайона «Южный город» начала сбор подписей против вхождения в границы Самары. Об этом активисты написали в соцсетях.

- Перевод ЮГа в границы городского округа имеет последствия для каждого жителя микрорайона, - пишут активисты. - Для нас это значит рост оплаты за пребывание детей в детских садах на 32%, увеличение стоимости тарифов за электроэнергию на 30%, цен на полисы ОСАГО – на 44%, увеличение налоговой нагрузки. Мы не сможем участвовать в федеральных программах «Земский доктор», «Земский учитель», «Устойчивое развитие сельских территорий», зарплаты в госучреждениях снизятся на 25%.

Инициативная группа подчеркивает – взамен им обещают лишь улучшить транспортное обслуживание за счет муниципальных маршрутов, но конкретных предложений по транспорту пока даже нет.

- Такое положение дел нас категорически не устраивает. Мы хотим остаться в границах Волжского района. Поэтому начинаем сбор подписей, - заявили активисты. Заявление с подписями они намерены отправить областным властям.

Жителей уже поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Прежде, чем принимать решение о присоединении (или неприсоединения) Южного города к Самаре, необходимо услышать жителей. Как депутат по округу, буду отстаивать позицию большинства, - прокомментировал он.

Глава региона Дмитрий Азаров уже заявил, что принимать решение о включении Южного города в границы Самары будут только с согласия жителей

ИСТОЧНИК KP.RU