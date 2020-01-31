2020-01-31T19:28:19+03:00
Общество

На трассах в Самарской области борются со снегопадом.

Автомобилистов просят оставаться дома
Ольга НОВИКОВА
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Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»
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На трассах Самарской области дорожники борются с серьезным снегопадом. Как сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», все подрядчики уже перешли в режим повышенной готовности ликвидировать последствия разгула стихии. Чтобы автомобилисты могли проехать по трассам даже в такой сильный снегопад, на дороги уже вышли 98 единиц спецтехники. Они убирают снег и обрабатывают дорогу противогололедными реагентами

- В случае необходимости ее количество будет увеличено, - сообщает ведомство. - . Проезжую часть на участках трасс обрабатывают с применением 10-процентной и 20-процентной пескосоляной смеси. За минувшие сутки израсходовано почти 3000 тонн противогололедных материалов.

Автомобилистов просят соблюдать осторожность при движении, и не мешать работе дорожников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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