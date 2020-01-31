Частник подкачал? Автобусными перевозками в Самаре снова может заняться МП «Пассажиравтотранс»

31 Янв. 2020 2020-01-31T21:49:35+03:00

Сейчас по автобусным маршрутам в Самаре людей возит частник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но чтобы предприятие не обанкротилось, придется решить вопрос с его многомиллионными долгами

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Автобусными перевозками Самары снова может заняться МП «Пассажиравтотранс». Во всяком случае, городские власти не исключают такой вариант развития, сообщает портал «Волга Ньюс». Правда, произойдет это не раньше 2022 года, как заявил на заседании профильного комитета гордумы глава департамента транспорта Сергей Маркин.

Но прежде чем вернуть на рынок муниципальных пассажирских перевозок муниципальную организацию, городу придется решить вопрос с многомиллионной задолженностью предприятия. По последним данным, сейчас она составляет 600 миллионов рублей, и придется предпринять немалые усилия, чтобы предотвратить банкротство МП «Пассажиравтотранс».

Напомним, с 2018 года пассажирскими перевозками в Самаре занимается ООО «СамараАвтоГаз» - муниципальное предприятие передало в аренду частнику 134 автобуса на 33 маршрутах. Планируют ли оставить частное предприятие на рынке муниципальных перевозок – пока непонятно

ИСТОЧНИК KP.RU