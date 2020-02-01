2020-02-01T09:18:17+03:00
Происшествия

В Самаре на Антонова-Овсеенко иномарка на высокой скорости сбила женщину

Пешеход буквально подлетел в воздух от столкновения
Кирилл КАРИМОВ
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Водитель даже не пытался затормозитьВодитель даже не пытался затормозитьФото: Скриншот с видео
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Жуткое ДТП произошло в пятницу, 31 января, в Самаре на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Запорожской. Там на высокой скорости Chevrolet Cruze врезался в пешехода.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области рассказали некоторые подробности инцидента.

- Авария случилась в 08:25 напротив дома № 87 на улице Антонова-Овсеенко. Мужчина, управляя автомобилем «Шевроле» в условиях снегопада, сбил 54-летнюю женщину, - пояснили правоохранители.

В Сети появилось видео с регистратора одного из автомобилей, который проезжал мимо в момент столкновения. На кадрах хорошо видно, что 21-летний водитель белой иномарки даже не притормаживает у перекрестка, хотя уже загорелся красный свет.

Женщина получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована. Сейчас полицейские выясняют все подробности случившегося.

ДТП в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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