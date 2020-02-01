В Самаре на Антонова-Овсеенко иномарка на высокой скорости сбила женщину
Жуткое ДТП произошло в пятницу, 31 января, в Самаре на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Запорожской. Там на высокой скорости Chevrolet Cruze врезался в пешехода.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области рассказали некоторые подробности инцидента.
- Авария случилась в 08:25 напротив дома № 87 на улице Антонова-Овсеенко. Мужчина, управляя автомобилем «Шевроле» в условиях снегопада, сбил 54-летнюю женщину, - пояснили правоохранители.
В Сети появилось видео с регистратора одного из автомобилей, который проезжал мимо в момент столкновения. На кадрах хорошо видно, что 21-летний водитель белой иномарки даже не притормаживает у перекрестка, хотя уже загорелся красный свет.
Женщина получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована. Сейчас полицейские выясняют все подробности случившегося.
ДТП в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU