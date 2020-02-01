Синоптики обещают самарцам теплый февраль
Специалисты Приволжского УГМС дали прогноз на погоду, которая будет стоять в регионе в феврале 2020 года. Она будет мягче, чем обычно, а снежных дней будет всего семь.
- За месяц температура воздуха ожидается от -9,0 до -11,3 градусов, что на 0,6-1,4 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, - отметили синоптики.
В первые три дня февраля в Самаре и области будет идти небольшой снег и наблюдаться туманы. Ночью температура воздуха станет колебаться в пределах от -4 до 1 градуса, а днем - от -3 до 1 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU