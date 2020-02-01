Синоптики обещают самарцам теплый февраль

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:39:53+03:00

Совсем немного и будет весна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более того, погода в этом месяце будет даже мягче, чем обычно

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Специалисты Приволжского УГМС дали прогноз на погоду, которая будет стоять в регионе в феврале 2020 года. Она будет мягче, чем обычно, а снежных дней будет всего семь.

- За месяц температура воздуха ожидается от -9,0 до -11,3 градусов, что на 0,6-1,4 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, - отметили синоптики.

В первые три дня февраля в Самаре и области будет идти небольшой снег и наблюдаться туманы. Ночью температура воздуха станет колебаться в пределах от -4 до 1 градуса, а днем - от -3 до 1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU