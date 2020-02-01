В Тольятти дотла сгорел частный дом на улице Калинина

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:56:51+03:00

Зарево было видно из разных точек в городе Фото: СОЦСЕТИ

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В пятницу, 31 января, в Тольятти было зафиксировано возгорание частного дома в Центральном районе, на улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:48. На место прибыли пожарные, которые установили, что пламя охватило около 200 кв. м.

Всего тушили пожар 23 человека личного состава и семь единиц спецтехники. К 20:11 пожар был локализован, а 20:28 возгорание полностью ликвидировано. К счастью, в инциденте нет пострадавших и погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU