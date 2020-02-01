2020-02-01T11:08:09+03:00
Спорт

В Самаре проходит массовый лыжный марафон «Сокольи Горы-2020»

Самому возрастному участнику, который взялся за палки, 83 года
Кирилл КАРИМОВ
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Марафонцы серьезно готовились к испытаниюМарафонцы серьезно готовились к испытаниюФото: Евгения ВАСИНА
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В субботу, 1 февраля, в Самаре стартовал лыжный марафон «Сокольи Горы-2020». В этом году в легкоатлетическом марафоне участвуют более тысячи спортсменов и любителей

- Самому возрастному участнику марафона недавно исполнилось 83 года, - передает с мероприятия корреспондент «КП-Самара».

Лыжный марафон «Сокольи Горы-2020» проходит уже в шестой раз. Сегодня участники будут соревноваться свободным стилем на дистанциях 10, 17, 34 и 51 км. Завтра, 2 февраля, марафонцы пройдут 10 и 30 км. Все зарегистрированные лыжники, которые закончат дистанцию, получают свидетельства об участии в марафоне «Сокольи Горы-2020 и медали финишеров. А по итогам трех гонок (Ночной и двух марафонских) победитель и призеры получат кубки и призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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