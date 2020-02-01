2020-02-01T12:14:17+03:00
Общество

Снова желтый: туман в Самарской области сделал ситуацию на дорогах неблагоприятной

МЧС советует водителям быть сегодня особенно внимательными
Кирилл КАРИМОВ
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Пешеходам также стоит быть осторожнымиПешеходам также стоит быть осторожнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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До конца субботы, 1 февраля, в Самарской области будет наблюдаться туман. Из-за него в регионе снова объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Местами в Самаре и области сохраняется туман при видимости 500 м и менее. Как уже говорят в МЧС, неблагоприятные погодные условия делают вождения автотранспорта особенно опасным. Водителям следует быть внимательными на трассах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

В пятницу, 31 января, в регионе также действовал желтый уровень опасности. Он был связан с сильным снегопадом, который буквально засыпал областную столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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