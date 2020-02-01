Снова желтый: туман в Самарской области сделал ситуацию на дорогах неблагоприятной
До конца субботы, 1 февраля, в Самарской области будет наблюдаться туман. Из-за него в регионе снова объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Местами в Самаре и области сохраняется туман при видимости 500 м и менее. Как уже говорят в МЧС, неблагоприятные погодные условия делают вождения автотранспорта особенно опасным. Водителям следует быть внимательными на трассах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В пятницу, 31 января, в регионе также действовал желтый уровень опасности. Он был связан с сильным снегопадом, который буквально засыпал областную столицу.
ИСТОЧНИК KP.RU