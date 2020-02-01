Самарские баскетболисты обыграли ижевский «Купол-Родники»

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:25:23+03:00

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В пятницу, 31 января, баскетбольная «Самара» в пятый раз подряд обыграла своих соперников по чемпионату Суперлиги. На этот раз конкурентом самарцев был ижевский «Купол-Родники». Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба из 63 региона.

Уже во второй четверти «Самара» довела свое преимущество до 18 очков. Оно поддерживалось до конца встречи, а итоговый счет матча 82:64.

Главный тренер самарцев Игорь Грачев подчеркнул, что команда отлично попала в игру, выполнив установки тренерского штаба, а игроки ответственно подошли к обороне.

Теперь «Самара» встретится 6 февраля с «Новосибирском», а 9 февраля игроки встретятся с командой «Университет-Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU