Самарские баскетболисты обыграли ижевский «Купол-Родники»
В пятницу, 31 января, баскетбольная «Самара» в пятый раз подряд обыграла своих соперников по чемпионату Суперлиги. На этот раз конкурентом самарцев был ижевский «Купол-Родники». Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба из 63 региона.
Уже во второй четверти «Самара» довела свое преимущество до 18 очков. Оно поддерживалось до конца встречи, а итоговый счет матча 82:64.
Главный тренер самарцев Игорь Грачев подчеркнул, что команда отлично попала в игру, выполнив установки тренерского штаба, а игроки ответственно подошли к обороне.
Теперь «Самара» встретится 6 февраля с «Новосибирском», а 9 февраля игроки встретятся с командой «Университет-Югра».
ИСТОЧНИК KP.RU