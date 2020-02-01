В Самаре на проспекте Юных Пионеров легковушка протаранила трамвай
Стало известно еще об одном ДТП, случившимся из-за вчерашнего снегопада. В пятницу, 31 января около 9 часов утра Datsun on-Dо врезался в трамвай маршрута №13, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным полиции, 31-летний водитель легковушки в условиях снегопада не пропустил приближавшийся по главной дороге трамвай из двух вагонов. Им управлял 48-летний вагоновожатый.
В результате столкновения пострадал водитель Datsun. Он был госпитализирован подоспевшей на место дорожного инцидента «скорой».
Сейчас по факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU