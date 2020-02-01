2020-02-01T13:58:41+03:00
Происшествия

В Самаре на проспекте Юных Пионеров легковушка протаранила трамвай

Водитель Datsun оказался в больнице
Кирилл КАРИМОВ
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Машине серьезно досталосьМашине серьезно досталосьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стало известно еще об одном ДТП, случившимся из-за вчерашнего снегопада. В пятницу, 31 января около 9 часов утра Datsun on-Dо врезался в трамвай маршрута №13, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полиции, 31-летний водитель легковушки в условиях снегопада не пропустил приближавшийся по главной дороге трамвай из двух вагонов. Им управлял 48-летний вагоновожатый.

В результате столкновения пострадал водитель Datsun. Он был госпитализирован подоспевшей на место дорожного инцидента «скорой».

Сейчас по факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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